Júnior Santos, reforço recém-contratado do Atlético-MG, foi autor do gol da vitória do Botafogo, justamente sobre o Galo, na final da Libertadores de 2024. A forma como o atacante foi anunciado pelo clube mineiro causou indignação na web, que encheu as redes sociais do Galo de críticas.

Repercussão negativa do anúncio de Júnior Santos no Galo;

Mais sobre a negociação

O Atlético-MG paga ao Botafogo US$ 7 milhões (cerca R$ 42,4 milhões na atual cotação) pela transferência. Com o novo contrato, até 2028, Júnior Santos teve concretizada a compra de 100% dos direitos econômicos do Botafogo, que pedia US$ 8 milhões, mas aceitou a oferta atleticana.

Júnior Santos marcou o último gol na final da Libertadores 2024

Foi do atacante o último gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o próprio Atlético-MG, na final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, em 30 de novembro, que valeu a conquista inédita para o clube carioca. Ao todo, com a camisa do Alvinegro carioca, foram 115 jogos, 28 gols e nove assistências.

Junior Santos comemora seu gol marcado na final da Libertadores pelo Botafogo contra Atlético-MG (Foto: Luis Robayo/AFP)

Júnior Santos esteve inicialmente no Botafogo em 2022, emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e retornou em definitivo na primeira janela de 2023, mas só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando caiu nas graças da torcida. Apesar de ter sofrido contusões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses no ano passado, o atacante terminou 2024 como artilheiro da Libertadores, com 10 gols, e do Botafogo, com 20 gols, além de quatro assistências, em 50 jogos.