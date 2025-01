Torcedores do Flamengo se empolgam com atuação de medalhão: ‘Melhor versão’

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 neste sábado (25) na estreia do time titular na temporada, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro se empolgaram com a atuação do uruguaio Arrascaeta, que passou por uma artroscopia em novembro do ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Arrascaeta também conviveu com lesões nas últimas temporadas, que impactaram na sequência e no desempenho do meia. Contra o Volta Redonda no Mané Garrincha, o jogador teve boa atuação, com lances de efeito e boa movimentação.

Veja a repercussão nas redes sociais: