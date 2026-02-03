Treino do Corinthians tem ausência de Yuri Alberto e Memphis, mas retorno de zagueiro

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, com a presença do zagueiro João Pedro Tchoca. Após negociações frustradas com o Torino, da Itália, o jogador voltou a ficar à disposição de Dorival Júnior.

O Lance! apurou que, na atividade, o treinador não contou com Yuri Alberto, que segue em recuperação de uma virose. O meia-atacante Memphis Depay permaneceu na parte interna do CT, onde realizou trabalhos regenerativos.

O volante José Martinez, que ainda não se reapresentou no clube desde o período de férias, segue fora. Ainda não há uma previsão para o retorno do atleta. O venezuelano precisou conduzir o processo de passaporte em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites.

A expectativa é que o técnico do Timão utilize uma equipe alternativa no confronto contra o Capivariano, nesta quinta-feira (5), às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O retorno dos principais jogadores deve ocorrer na rodada do Paulistão do fim de semana, quando o Corinthians recebe o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano.

Tchoca é uma das novidades no treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Negociação envolvendo Tchoca

João Pedro Tchoca foi reprovado nos exames médicos do Torino e retornará ao Corinthians. O zagueiro havia sido negociado por empréstimo ao clube italiano, com opção de compra. A oficialização ocorreu por meio de uma nota oficial do Timão divulgada nesta sexta-feira (30).

O clube alvinegro afirmou que Tchoca foi liberado ao Torino em condições de jogo, que inclusive o fizeram ser relacionado na vitória sobre o Velo Clube, no último domingo (25).

Ainda nas categorias de base, o atleta conviveu com problemas físicos recorrentes. Em outubro de 2019, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, passou por cirurgia e acabou tendo o retorno aos gramados postergado, já que, quando se aproximava da recuperação total, a pandemia de Covid-19 suspendeu as competições.