Palmeiras inicia preparação para jogo contra o Corinthians com alerta de Gómez

O Palmeiras iniciou, neste domingo (27), a preparação para enfrentar o Corinthians, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores que começaram a partida na vitória sobre o Grêmio realizaram trabalho de recuperação física na Academia de Futebol, enquanto o restante do elenco foi a campo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras define plano para vaga de Mayke, acertado com o Santos

Capitão alviverde, Gustavo Gómez desconversou ao ser questionado se o duelo representa uma revanche após a derrota na decisão do Campeonato Paulista e afirmou que o elenco vive jogo a jogo o segundo semestre.

Na visão do zagueiro, o Palmeiras não precisa de motivação extra para encarar o rival e preferiu comemorar o resultado positivo no Allianz Parque, que fez o clube encostar no líder Cruzeiro, a projetar os desafios do Dérbi

continua após a publicidade

- Motivação está em cada jogo. Hoje a motivação era muito grande para ficar perto da liderança, vivemos o presente. 24 horas para desfrutar e pensar no próximo jogo - afirmou Gómez em entrevista.

O elenco comandado por Abel Ferreira ainda realizará, ao menos, mais duas atividades antes de visitar o rival na Neo Química Arena. Durante esse período, a comissão técnica definirá a escalação inicial da equipe. O jogo de ida acontece na próxima quarta-feira (30), a partir das 21h30 (de Brasília). Uma semana depois, as equipes voltam a se enfrentar no mesmo horário, no Allianz Parque, para decidir a eliminatória.

continua após a publicidade

Emiliano Martínez comemora gol do Palmeiras em partida contra o Corinthians, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar em confronto eliminatório

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar em confronto eliminatório após a final do Campeonato Paulista. No jogo de ida, realizado no Allianz Parque, a equipe comandada à época por Ramón Díaz venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Na volta, empate sem gols na Neo Química Arena. Destaque do confronto, Hugo Souza defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga nos minutos finais e garantiu a igualdade no placar.

Já o último duelo entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória alviverde na Arena Barueri. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols dos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez.