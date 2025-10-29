Neto critica jogador do Corinthians, mas se rende a outro: 'Melhor do Brasil'
Timão venceu no Barradão mesmo cum homem a menos
Ídolo do Timão e hoje apresentador, Craque Neto detonou Memphis Depay, do Corinthians, mas rasgou elogios a outro jogador do elenco nesta terça-feira (28). No final de semana, o time de Dorival Júnior conquistou um grande triunfo contra o Vitória, no Barradão, mesmo com um jogador a menos.
Durante o programa "Donos da Bola", da Band, Craque Neto chegou a comparar Memphis Depay com um personagem da mitologia grega em tom de crítica. Em contrapartida, o apresentador rasgou elogios ao lateral-direito Matheuzinho.
- Os volantes que fazem o gol. O cara (Depay) tomou a camisa 10 do Garro na mão grande, uma das coisas mais narcisistas que já vi na minha vida. Fizeram o menino passar vergonha - disparou Craque Neto.
- Matheuzinho, hoje, é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro. Hoje ele é o melhor, e olha que eu já arregacei com o Matheuzinho - analisou o ex-jogador.
Memphis não marca há três meses e vive maior jejum no Corinthians
Memphis Depay não balança as redes desde o dia 30 de julho e vive a maior seca de gols com a camisa do Corinthians desde a sua chegada, em setembro de 2024. A última vez que o holandês balançou as redes foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena.
O atleta desfalcou o Timão em sete partidas no período por conta de uma lesão muscular na coxa direita e, posteriormente, um edema na mesma região. Nas oportunidades em que esteve em campo, Memphis marca há nove jogos e 92 dias.
Neste período, o jogador também não deu nenhuma assistência. Ainda assim, Memphis tem bons números na temporada: é o vice-artilheiro do Corinthians no ano, com oito gols, e lidera o ranking de assistências, com 10 passes para gol.
