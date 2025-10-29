Memphis se reapresenta ao Corinthians após operação no Rio de Janeiro

Memphis retornou a São Paulo e participou do treino do Corinthians na manhã desta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava. O holandês havia sido ausência na atividade de terça-feira (28), por não conseguir deixar o Rio de Janeiro, onde passou sua folga, após recomendação da prefeitura.

O atacante não pôde viajar de helicóptero durante a manhã de ontem devido ao mau tempo em São Paulo. Durante a tarde, a capital fluminense viveu um dia de violência após ações da polícia nos Complexos do Alemão e da Penha, que deixaram ao menos 128 mortos e causaram transtornos em toda a cidade. O Corinthians foi avisado por Memphis sobre os problemas logísticos.

- A aterrissagem estava prevista para 12h30, porém, o mau tempo impediu a decolagem. Memphis manteve contato com a diretoria durante todo o dia e segue buscando meios para retornar a São Paulo, tendo em vista que o Rio de Janeiro vive um dia atípico, com recomendação da Prefeitura Municipal para que as pessoas evitem deslocamentos - comunicou o clube alvinegro na tarde da terça-feira (28).

Memphis conseguiu retornar a capital paulista na noite da terça-feira (28), em voo comercial. A tendência é que o atleta seja titular do Corinthians no duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (2), na Neo Química Arena, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Memphis participou de treino do Timão nesta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)