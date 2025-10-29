Comentarista da Globo é sincero sobre momento do Flamengo: 'Nunca vai ter'

Ex-jogador e agora comentarista da Globo, Richarlyson avaliou o momento do Flamengo na temporada nesta quarta-feira (29). Às 21h30 (Brasília), o Rubro-Negro entra em campo em Buenos Aires para enfrentar o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

Durante o programa "Seleção Sportv", a bancada analisava o momento do Flamengo na temporada, e André Rizek apontou uma oscilação do Rubro-Negro na temporada. O ex-jogador Richarlyson deu sua opinião sincera sobre o tema.

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, e Arrascaeta, meia do Flamengo, são os artilheiros do Brasileirão 2025, com 15 gols. Com um gol a menos, o atacante Vegetti, do Vasco, pode ultrapassar a dupla. Veja como está a artilharia do Brasileirão: Arte: Pedro Leal / Lance!



















➡️Ex-Real Madrid e Seleção crava placar de Racing x Flamengo: 'Vai massacrar'

- Faz parte, Rizek. A temporada é longa. Não adianta. Nunca vai ter um time competente para fazer todos os jogos, mesmo com o elenco que o Flamengo tem, em alto nível. É um momento difícil, em que o Filipe Luís está tentando extrair o melhor. Tem também a perda de jogadores importantes - analisou Richarlyson.

continua após a publicidade

Richarlyson avaliou o momento do Flamengo na temporada (Foto: Reprodução)

Flamengo é vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores

O Flamengo de Filipe Luís vive um momento de oscilação na temporada, pela análise de André Rizek e Richarlyson, comentaristas da Globo. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 61 pontos. O Palmeiras lidera com 62 pontos, mesmo tendo perdido os dois confrontos diretos para o Flamengo.

Na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29) em jogo que vale uma vaga na grande final da competição mais sonhada da América do Sul. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã com gol de Jorge Carrascal.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Uma das perdas citadas por Richarlyson na sua avaliação é o centroavante Pedro, que teve uma fratura na mão e vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos. Desde que voltou ao time, o atacante se destacou e vinha fazendo gols importantes no Rubro-Negro.