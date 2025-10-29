Comentarista da Globo é sincero sobre momento do Flamengo: 'Nunca vai ter'
Rubro-Negro enfrenta o Racing pela Libertadores nesta quarta-feira (29)
Ex-jogador e agora comentarista da Globo, Richarlyson avaliou o momento do Flamengo na temporada nesta quarta-feira (29). Às 21h30 (Brasília), o Rubro-Negro entra em campo em Buenos Aires para enfrentar o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores.
Durante o programa "Seleção Sportv", a bancada analisava o momento do Flamengo na temporada, e André Rizek apontou uma oscilação do Rubro-Negro na temporada. O ex-jogador Richarlyson deu sua opinião sincera sobre o tema.
- Faz parte, Rizek. A temporada é longa. Não adianta. Nunca vai ter um time competente para fazer todos os jogos, mesmo com o elenco que o Flamengo tem, em alto nível. É um momento difícil, em que o Filipe Luís está tentando extrair o melhor. Tem também a perda de jogadores importantes - analisou Richarlyson.
Flamengo é vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores
O Flamengo de Filipe Luís vive um momento de oscilação na temporada, pela análise de André Rizek e Richarlyson, comentaristas da Globo. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 61 pontos. O Palmeiras lidera com 62 pontos, mesmo tendo perdido os dois confrontos diretos para o Flamengo.
Na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29) em jogo que vale uma vaga na grande final da competição mais sonhada da América do Sul. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã com gol de Jorge Carrascal.
Uma das perdas citadas por Richarlyson na sua avaliação é o centroavante Pedro, que teve uma fratura na mão e vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos. Desde que voltou ao time, o atacante se destacou e vinha fazendo gols importantes no Rubro-Negro.
