Neto critica astro do Corinthians e defende jogador da base: ‘Gosto dele’

O Corinthians perdeu para o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e após o resultado, o ex-jogador Craque Neto criticou o atacante Memphis Depay. O holandês foi ausência no confronto contra o clube carioca por conta de um edema no músculo posterior da coxa direita.

A situação incomodou o atual apresentador da emissora Bandeirantes. Durante o programa "Donos da Bola", desta terça-feira (30), Neto questionou o tempo de recuperação de Memphis. Além disso, ele também revelou ser fã do futebol de Gui Negão, joia das categorias de base do Timão.

- A gente tem edema toda hora. Isso quem trabalha. Em qualquer profissão. Quem não tem edema, não vive. Um cara do porte físico como o do Memphis, não jogar três jogos por causa disso. Tá de sacanagem? Vocês gostam dele, e eu já gostei dele, mas aí, você vai conhecendo as pessoas. Um jogador que gosto é o Gui Negão - disse o ex-jogador.

Lesão de Memphis

O edema, que tem afastado o atacante do Corinthians dos gramados aconteceu no último dia 11 de setembro. Na data, a equipe do técnico Dorival Júnior venceu o Athletico-PR por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Durante o confronto, Memphis deixou os gramados aos 45 minutos após sentir dor muscular. Desde então, ele já perdeu três jogos pelo Timão. Foram eles: a vitória sobre o Fluminense e as derrotas para Sport e Flamengo, todas as partidas válidas pelo Brasileirão.

