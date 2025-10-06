Neto comenta sobre as polêmicas de São Paulo x Palmeiras: ‘Normal’

Durante o programa “Os Donos da Bola”, o comentarista Neto analisou as polêmicas envolvendo a arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Segundo o ex-jogador, Ramon Abatti Abel cometeu quatro erros durante a partida, sendo dois deles determinantes para o resultado.

De acordo com Neto, o lance do pênalti não assinalado em Gonzalo Tapia e o cartão amarelo recebido por Andreas Pereira, após pisar no meia Marcos Paulo, foram determinantes para a vitória do Palmeiras no clássico.

Além disso, o comentarista destacou outros dois lances passíveis de erro para a arbitragem. Segundo Neto, a falta cometida pelo meia Bobadilla, no início da segunda etapa, e o pisão de Gustavo Gomez em Gonzalo Tapia, são lances normais de jogo.

- Para mim foram quatro erros durante o jogo. Dois muito fortes, que interferiram no resultado, o lance do pênalti e a expulsão do Andreas Pereira. Também tiveram os lances do Bobadilla e do Gustavo Gomez, que eu acho normal. São erros que não interferiram na partida. Agora, os dois erros em relação ao pênalti e a expulsão, um seguido do outro, interferiu no resultado - disse Neto.

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do Tricolor foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo em São Paulo x Palmeiras.

