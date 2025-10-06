Súmula aponta xingamento de dirigente em São Paulo x Palmeiras

Embora os áudios do VAR não tenham sido divulgados pela CBF, a súmula de arbitragem do clássico polêmico entre São Paulo e Palmeiras foi publicada. Nela, foi registrada reações que partiram dos dirigentes Carlos Belmonte e Rui Costa, que se revoltaram com as decisões durante o Choque-Rei.

Entre elas, dois lances chamaram mais atenção: o pênalti não marcado em Tapia após Allan derrubar o chileno na área e a ausência do cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antônio.

O Tricolor entende que os lances prejudicaram e influenciaram no desenrolar da partida. O lance de Tapia, por exemplo, aconteceu quando o São Paulo estava com dois gols de vantagem. O time também entende que o critério quanto a situação de Andreas Pereira não foi o mesmo utilizado na rodada anterior, contra o Fortaleza, quando Rigoni foi expulso.

O árbitro colocou na súmula que foi árbitro de ofensas ao deixar o gramado do Morumbis após a partida.

- Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo a porta do vestiário da arbitragem se encontrava o Sr. Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguinte palavras: “Filma ele, a vergonha dele ai, o VAR não veio”. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o Sr. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras: "Vai tomar no c*, uma vergonha - registrou o árbitro na súmula.

Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Carlos Belmonte e Rui Costa falaram após as decisões, incluindo a ausência de checagem do VAR. Os dirigentes deram entrevista logo após a partida.

- Eu acho que o Ilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Acho que ele faltou, não estava aí. Não dar o pênalti no Tapia quando o jogo estava 2 a 0 é inacreditável. Ele não chamou. O VAR está lá para o que? Acho que ele não estava lá. Depois, teve uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. E de novo o VAR não chama - disse Belmonte.

- Eu estou hoje aqui representando os atletas do São Paulo pra que eles não sejam punidos, porque certamente o assunto preponderante seria os graves, crassos erros da arbitragem e o que isso impactou na relação dos atletas no jogo. Os erros de hoje não são erros comuns, não são erros sequer de interpretação. Eu penso que é uma unanimidade que os erros foram cometidos de forma grosseira, de forma a sequer deixar qualquer margem de dúvida. O que a CBF pode fazer em relação a isso, a CBF tem que responder. Não são os clubes, os clubes fazem o que a lei permite - completou Rui Costa.