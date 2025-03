Neto cita concorrentes da Band para criticar Seleção Brasileira

O ex-jogador Neto detonou o desempenho da Seleção Brasileira na vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, na última quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Ao realizar as críticas sobre a equipe do técnico Dorival Jr. o apresentador citou as concorrentes das emissoras Band.

Durante o programa "Donos da Bola", Craque Neto afirmou que os torcedores do Brasil são enganados por programas esportivos. Para ele, o desempenho ruim recente da Seleção tem sido ofuscado por alguns jornalistas e emissoras.

- É uma Seleção sem carisma e comprometimento. Mas aí, se espera do ídolo de vocês, não meu, que é Neymar, vai melhorar. Vocês acham isso há quatro Copas do Mundo, já são 16 anos, que a gente é enganado por um monte de programa de televisão que faz média com jogador - iniciou o apresentador, antes de completar.

- Isso para ganhar camisa, entrevista, pra ter o escambau. Principalmente aqueles que tem o direito de transmissão. Infelizmente, hoje aqui na Band não temos mais grana para comprar a Copa do Mundo. Não temos o poder da Globo, SBT e Record. Agora eu vou torcer para esta Seleção? - concluiu.

Próxima partida da Seleção Brasileira

Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil subiu na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Agora, o time do técnico Dorival Jr. ocupa a 2ª posição, atrás apenas da Argentina. O próximo compromisso é justamente contra os líderes. A partida acontece nesta terça-feira (25), às 21h, no Monumental.

