Narrador questiona jogador do Flamengo em gol do Sport: 'Inacreditável'

O Flamengo está perdendo para o Sport por 1 a 0, na noite deste sábado (15), em jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pablo marcou o gol do Leão na Arena Pernambuco, e o narrador Rômulo Mendonça questionou um jogador do Rubro-Negro no lance.

O jogo entre Sport x Flamengo começou equilibrado, e o lanterna da competição só precisou de 15 minutos para abrir o placar. Ayrton Lucas atravessou uma bola na fogueira, Léo Pereira, do Leão, pressionou, e Pablo marcou 1 a 0.

Na transmissão, o narrador Rômulo Mendonça questionou Ayrton Lucas no gol sofrido do Flamengo para o Sport.

- O Ayrton Lucas tinha salvado o Flamengo bloqueando aquela bola disparada pelo Matheusinho e agora atravessou uma bola inacreditável - questionou o narrador.

Bruno Henrique jogador do Flamengo durante a partida contra o Sport na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro2025 (Foto: Marlon Costa/Agif/Gazeta Press)

Veja o gol do Sport contra o Flamengo

Escalações para o jogo

O Flamengo está escalado para o importante duelo atrasado com o Sport, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís, técnico da equipe rubro-negra, tem muitos problemas para o confronto fora de casa e surpreendeu no time inicial.

A grande mudança foi no ataque. Wallace Yan recebeu oportunidade na equipe e formará dupla com Bruno Henrique, contrariando as projeções da semana, que indicavam a entrada de Everton Cebolinha na frente para Sport x Flamengo.

Com o alto número de desfalques, o bastante modificado Flamengo vai a campo contra o Sport na Arena Pernambuco com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan.

Do outro lado, o virtual rebaixado Sport, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Flamengo: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.