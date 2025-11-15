Narrador questiona jogador do Flamengo em gol do Sport: 'Inacreditável'
Rubro-Negro vai perdendo por 1 a 0 na Arena Pernambuco
O Flamengo está perdendo para o Sport por 1 a 0, na noite deste sábado (15), em jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pablo marcou o gol do Leão na Arena Pernambuco, e o narrador Rômulo Mendonça questionou um jogador do Rubro-Negro no lance.
O jogo entre Sport x Flamengo começou equilibrado, e o lanterna da competição só precisou de 15 minutos para abrir o placar. Ayrton Lucas atravessou uma bola na fogueira, Léo Pereira, do Leão, pressionou, e Pablo marcou 1 a 0.
Na transmissão, o narrador Rômulo Mendonça questionou Ayrton Lucas no gol sofrido do Flamengo para o Sport.
- O Ayrton Lucas tinha salvado o Flamengo bloqueando aquela bola disparada pelo Matheusinho e agora atravessou uma bola inacreditável - questionou o narrador.
Veja o gol do Sport contra o Flamengo
Escalações para o jogo
O Flamengo está escalado para o importante duelo atrasado com o Sport, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís, técnico da equipe rubro-negra, tem muitos problemas para o confronto fora de casa e surpreendeu no time inicial.
A grande mudança foi no ataque. Wallace Yan recebeu oportunidade na equipe e formará dupla com Bruno Henrique, contrariando as projeções da semana, que indicavam a entrada de Everton Cebolinha na frente para Sport x Flamengo.
Com o alto número de desfalques, o bastante modificado Flamengo vai a campo contra o Sport na Arena Pernambuco com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan.
Do outro lado, o virtual rebaixado Sport, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Flamengo: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.
