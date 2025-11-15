menu hamburguer
Flamengo pelo mundo: europeus homenageiam clube pelos 130 anos

Clubes fazem publicações em homenagem ao Rubro-Negro

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
14:54
O mundo da bola conta com diversas homenagens para o Flamengo neste sábado, dia 15 de novembro, data em que o Rubro-Negro completa 130 anos. Clubes europeus utilizaram suas redes sociais para mandar felicitações aos flamenguistas.

O Milan, rubro-negro assim como o Fla, publicou fotos de Lucas Paquetá, Ronaldinho Gaúcho, Emerson Royal (atualmente no Fla) e Leonardo, brasileiros que vestiram as camisas do time italiano e da equipe brasileira.

O Paris Saint-Germain utilizou fotos de partidas contra o Flamengo para fazer a homenagem. Já o Bayern de Munique, que enfrentou o Rubro-Negro no Mundial de Clubes deste ano, postou uma fotos com as camisas de ambas as equipes.

Confira outras postagens de parabéns ao Rubro-Negro

Bap e Willeman, presidente e vice do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Bap e Willeman, presidente e vice do Flamengo, em evento na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Lance! produz documentário pelos 130 anos do Flamengo

Em comemoração pelos 130 anos do Flamengo, o Lance! produziu o documentário, que foi ao ar na manhã deste sábado (15), Flamengo 130 anos – Uma história de raça, amor e paixão, que conta com a participação de grandes nomes da história do clube carioca e de personagens rubro-negros importantes. A obra visa enaltecer os capítulos de glória do clube carioca, além de exaltar a importância da instituição para o esporte nacional.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

