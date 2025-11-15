Flamengo pelo mundo: europeus homenageiam clube pelos 130 anos
Clubes fazem publicações em homenagem ao Rubro-Negro
- Matéria
- Mais Notícias
O mundo da bola conta com diversas homenagens para o Flamengo neste sábado, dia 15 de novembro, data em que o Rubro-Negro completa 130 anos. Clubes europeus utilizaram suas redes sociais para mandar felicitações aos flamenguistas.
Com a participação de Zico, Lance! produz documentário sobre os 130 anos do Flamengo
Flamengo
Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea
Flamengo
Flamengo 130 anos – Artilheiro das decisões, Nunes se declara ao Rubro-Negro: ‘Paixão à primeira vista’
Flamengo
O Milan, rubro-negro assim como o Fla, publicou fotos de Lucas Paquetá, Ronaldinho Gaúcho, Emerson Royal (atualmente no Fla) e Leonardo, brasileiros que vestiram as camisas do time italiano e da equipe brasileira.
O Paris Saint-Germain utilizou fotos de partidas contra o Flamengo para fazer a homenagem. Já o Bayern de Munique, que enfrentou o Rubro-Negro no Mundial de Clubes deste ano, postou uma fotos com as camisas de ambas as equipes.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira outras postagens de parabéns ao Rubro-Negro
Lance! produz documentário pelos 130 anos do Flamengo
Em comemoração pelos 130 anos do Flamengo, o Lance! produziu o documentário, que foi ao ar na manhã deste sábado (15), Flamengo 130 anos – Uma história de raça, amor e paixão, que conta com a participação de grandes nomes da história do clube carioca e de personagens rubro-negros importantes. A obra visa enaltecer os capítulos de glória do clube carioca, além de exaltar a importância da instituição para o esporte nacional.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias