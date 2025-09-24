Narrador é sincero sobre decisão de Renato Gaúcho: ‘Tirou o pino da granada’

O treinador Renato Gaúcho pediu demissão do cargo do Fluminense, na última terça-feira (23), após o empate com o Lanús em 1 a 1, no Maracanã. O resultado eliminou o Tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o ocorrido, o narrador Luis Felipe Freitas, da Cazé TV, detonou a postura do técnico.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador criticou a decisão de Renato Gaúcho. Para ele, a atitude foi marcada pela ausência de liderança. O narrador ainda destacou que a atitude do técnica instaura uma crise no Fluminense.

- O Renato Gaúcho pegou a granada, tirou o pino e jogou no Fluminense. Foi isso que ele acabou de fazer. Primeiro, tendo sido um dos responsáveis, junto com os jogadores, por uma eliminação, que não poderia ter acontecido pro Lanús na Copa Sul-Americana, e agora, exclusivamente dele com essa atitude de abandonar o barco e instaurar uma crise no Fluminense, que não existia - iniciou o narrador, antes de completar.

- É lógico que poderia e a cobrança da torcida foi muito forte, inclusive xingando, que aí acho que passa do ponto, porque o cara tem uma história no clube. Mas independente disso, o Fluminense não estava em crise depois da eliminação. Até poderia entrar, e o Renato deveria abraçar o time. Mas, ele fez completamente o contrário. Jogou pro clube e falou: "Essa pi** aí, é de vocês". Isso não é atitude de um líder - concluiu.

Queda de Renato Gaúcho

A decisão do treinador aconteceu de forma inesperada. Durante a entrevista coletiva após a eliminação, ele revelou que havia conversado com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, sobre o pedido de demissão.

O anúncio foi marcado por uma ampla frustração de Renato Gaúcho, que além do anúncio da demissão, questionou críticas e disparou aspas fortes sobre o atual momento do futebol. Ele deixa o cargo no Tricolor após pouco mais de cinco meses.

— Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês fazem as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele — disparou Renato durante a última resposta da coletiva.

— Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça, vou deixar alguns gênios da internet falando de futebol, já que eles sabem tanto — concluiu.

Números

Renato Gaúcho encerra a sexta passagem dele como treinador do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. Em 41 jogos, ele acumulou 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas no comando tricolor, um aproveitamento de 57,7%. O ponto alto do trabalho foi a campanha no Mundial de Clubes, que terminou na semifinal diante do Chelsea.