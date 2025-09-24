O repórter da CazéTV, João Barreto, utilizou seu Instagram para desabafar sobre as confusões envolvendo torcedores do Lanús, a polícia presente no Maracanã e a postura que a torcida do Fluminense adotou em relação a isso.

"Confusão entre a polícia e a torcida do Lanús: cena bem feia, muita gente machucada... Enquanto isso, a torcida do Fluminense gritava "uh, vai morrer!". Isso faz parte da cultura do futebol, é ensinado desde pequeno, faz parte do torcer, não exclusivo de nenhuma torcida ou país e triste para c*******"

"Eu não vejo perspectiva. Não vejo um movimento de contracultura forte o bastante para rever a forma como a gente cultua o futebol. Na categoria de base que era para a gente moldar o futuro, o que acontece é até pior. Os pais tão saindo na mão entre sí, ameaçando juiz de morte em jogo de criança de dez anos de idade, que vão crescer e reproduzir (o comportamento). Eu amo o futebol e desprezo como ele é tratado hoje".

Confusão genaralizada toma conta de Fluminense x Lanús

A partida entre Fluminense e Lanús nesta terça-feira (23) teve o início do segundo tempo atrasado por conta de uma confusão no setor norte do Maracanã, entre torcedores da equipe argentina e policiais.

O primeiro foco do problema ocorreu no intervalo, no setor norte destinado à torcida argentina, quando brigas entre os próprios torcedores se iniciaram e a Polícia Militar entrou em ação para conter os ânimos, conforme o Lance! apurou com um dos resposáveis da segurança do Maracanã.

Tricolor é eliminado e Renato Gaúcho entrega cargo

O Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana diante do seu torcedor, no Maracanã. Com somente um gol a favor, marcado por Canobbio, o Tricolor empatou por 1 a 1 e não conseguiu superar a diferença de 1 gol adquirida pelo Lanús no jogo de ida.

➡️ Após a eliminação da equipe, Renato Gaúcho anunciou que pediu pediu demissão do cargo.