Fluminense

Renato, ao se demitir do Fluminense: ‘Acabou o futebol com as redes sociais’

Técnico diz que 'todo mundo é treinador' e que torcida escuta quem não entende

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
10:16
Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense
Renato diz que futebol está 'no finalzinho' por causa das redes sociais (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Chamado de burro por parte dos torcedores que viram o Fluminense ser eliminado da Copa Sul-Americana no Maracanã, Renato Gaúcho pediu demissão ainda no vestiário. Depois, concedeu entrevista coletiva por cerca de 15 minutos e, ao final, anunciou sua saída. Na entrevista, foi incisivo sobre as críticas que ele e outros profissionais da bola recebem na internet: "Acabou o futebol com as redes sociais".

— Eu dei uma entrevista há uns dois meses, e hoje estou repetindo: acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais, tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas, ninguém é bom. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho — vaticinou o agora ex-treinador do Fluminense.

Renato lembra críticas a Guardiola: 'Sou vacinado'

Apesar do semblante fechado, Renato procurou demonstrar naturalidade com as críticas. Se disse "vacinado", mas seguiu com o desabafo.

— Eu estou bem vacinado no futebol, sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, uns meses atrás, estava sendo chamado de burro. Então hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Nada, nada, nada, dentro e fora de campo, justamente devido às redes sociais — declarou o técnico.

— Todo mundo é treinador hoje em dia, todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada — não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol — e faz a opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer?

Renato Gaúcho não frequentará mais o banco do Fluminense (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

