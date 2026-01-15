Cicinho crava campeão do Paulistão e alfineta Palmeiras: 'Minha cartada'

O ex-jogador Cicinho palpitou no possível campeão do Campeonato Paulista de 2026. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o atual comentarista declarou que o Santos irá vencer o torneio estadual.

continua após a publicidade

➡️ Reação de Gabigol em Palmeiras x Santos viraliza: 'Novo Deyverson'

Ao palpitar, Cicinho destacou o retorno de Neymar. O atacante está próximo de voltar a ativa após período de recuperação de lesão. Ele também destacou a motivação do atacante em buscar um espaço na Seleção Brasileira. Além disso, o ex-São Paulo alfinetou o Palmeiras ao declarar o palpite.

— Só estou perdendo (com o São Paulo). Então, a minha cartada será o Santos. O clube vai ter a volta do Neymar e é um ano de Copa do Mundo. Ele quer ir para o torneio. Vai voltar voando. E assim, o Palmeiras, outro favorito, desde o ano passado, quando que entrou como favorito perdeu, tanto que não ganhou nenhum título em 2025 — analisou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Em campo, Palmeiras e Santos se enfrentaram na última quarta-feira (15), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o alviverde venceu o confronto por 1 a 0, e assim, somou mais três pontos no torneio.

Como foi o jogo entre Palmeiras x Santos

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

continua após a publicidade

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven.

Já na reta final da primeira etapa entre Palmeiras x Santos, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo contra o Palmeiras e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho Jr. entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas contra o Palmeiras e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras contra o Santos.