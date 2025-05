Atitude de Dorival Jr repercute em Novorizontino x Corinthians; confira

O jogo entre Novorizontino e Corinthians, nesta quarta-feira (30), marcou a estreia de Dorival Jr no comando do Alvinegro. Durante o primeiro tempo, viralizou uma cena em que o treinador se movimenta de forma enérgica quase dentro de campo. A imagem, capturada pela transmissão do Sportv, repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

A situação aconteceu aos 18 minutos, quando o Alvinegro já vencia por 1 a 0. O gol foi marcado por Hector Hernández após cruzamento de Talles Magno. Dorival Jr foi oficializado pelo Corinthians no início desta semana após a negociação frustrada com Tite, que teve um problema de saúde.

Como foi Novorizontino x Corinthians?

O início de partida foi marcado pela pressão ofensiva do Novorizontino. Aos quatro minutos, Patrick cabeceou após cobrança de escanteio e a bola passou por cima do travessão. No lance seguinte, Pablo Dyego finalizou dentro da área após boa troca de passes e Hugo Souza fez boa defesa.

O Timão foi letal na resposta. Talles Magno foi acionado por Matheuzinho na área, passou para pequena área e Héctor Hernández finalizou para abrir o placar. A arbitragem assinalou impedimento, mas após revisão do VAR, confirmou o gol, o primeiro do clube alvinegro sob o comando de Dorival Júnior.

Em desvantagem, os mandantes passaram a ter mais posse de bola, mas o Corinthians controlava ao adversário. O Timão ficou perto de ampliar o placar em chute de Alex Santana, mas a bola raspou a trave esquerda de Airton. A primeira etapa terminou com a vantagem alvinegra.

O Novorizontino voltou com mais ímpeto na segunda etapa. A equipe ofereceu perigo em cabeçada de Patrick, para nova ótima defesa de Hugo Souza. O Timão explorava os contra-ataques, e teve uma boa chegada com Héctor Hernández, que pecou na finalização e a bola foi para fora.

Dorival Júnior promoveu a entrada de titulares no decorrer da segunda etapa. Aos poucos, Yuri Alberto, Raniele e Carrillo foram ao gramado. O Corinthians soube administrar a vantagem e pouco sofreu defensivamente.

No final da partida, torcedores do Timão acenderam sinalizadores nas arquibancadas do Jorge Ismael de Biasi e Wilton Pereira Sampaio paralisou o duelo. A partida retornou após alguns minutos. Na retomada do duelo, Marlon teve a melhor chance do Novorizontino, na pequena área, mas chutou para fora. O confronto terminou com a vitória do Corinthians.

Veja a repercussão nas redes sociais: