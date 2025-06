PSG x Inter Miami: cena de craque com Wilton Pereira Sampaio chama atenção

O Paris Saint-Germain venceu o Inter Miami em jogo que contou com arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio no Mundial de Clubes. E uma cena do meia georgiano Kvaratskhelia, do PSG, com o árbitro viralizou nas redes sociais durante o jogo deste domingo (29), no Mercedes-Benz Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o jogo, o meia cutucou Wilton para chamar a atenção do árbitro, e bastou essa cena, para internautas repercutirem a situação nas redes sociais. O brasileiro teve boa atuação na partida que terminou com a vitória do PSG por 4 a 0 nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Veja as reações nas redes sociais: