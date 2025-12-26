Narrador da Flamengo TV abre o jogo sobre renovação de Filipe Luís: 'Estado de alerta'

O Flamengo negocia uma renovação de contrato com o técnico Filipe Luís, mas o cenário não é simples. Com vínculo até dezembro de 2025, o treinador ainda não se entendeu com a diretoria rubro-negra. João Guilherme, narrador da TV oficial do clube, abriu o jogo sobre a situação do ídolo nas suas redes sociais.

continua após a publicidade

- Papo reto e direto. Hoje é dia 26 de dezembro de 2025. Papai noel passou, e Filipe Luís não renovou contrato com o Flamengo. Contrato este que termina daqui a cinco dias. A diretoria segue firme, trabalhando e otimista com a possibilidade de continuar com o Filipe - começou o narrador.

➡️Felipe Melo avalia provável contratação do Palmeiras: 'Acima da média'

- A intenção era anunciar no natal, não foi possível. O prazo está ficando curto. Estado de alerta, de repente pode ter um novo rumo essa história, mas a tendência é que renove. Mas, está ficando emocionante e preocupante isso aí - completou João Guilherme sobre a renovação de Filipe Luís com o Flamengo.

continua após a publicidade

Técnico em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Filipe Luís e Flamengo discutem renovação; saiba como estão as negociações

Com a chegada do fim do ano, a torcida do Flamengo espera um grande presente para 2026: a renovação de Filipe Luís. O treinador, campeão da Libertadores e do Brasileirão, tem conversas com a diretoria rubro-negro para um acordo por mais dos anos de contrato. O entrave, até o momento, é a questão financeira.

Filipe Luís, que optou por tratar da renovação contratual apenas após o término das competições disputadas pelo Flamengo, está de férias com a família na Espanha. Dessa forma, quem o representa nas negociações é o empresário português Jorge Mendes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A reportagem do Lance! apurou que a parte financeira é o que distancia, neste momento, Filipe Luís e Flamengo de um desfecho positivo, que deve acontecer nos próximos dias. Além da questão salarial, o valor da multa rescisória e gatilhos contratuais, como premiação, precisam ser definidos.

Internamente, Filipe Luís e membros da diretoria do Flamengo estão confiantes pela renovação contratual. É verdade, sim, que o treinador tem o sonho de trabalhar na Europa. No entanto, está satisfeito com o momento que vive no time carioca e pretende seguir, ao lado dos seus jogadores, o caminho das conquistas, como foi em 2025.