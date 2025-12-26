Torcedores do Flamengo se irritam com fala de José Boto: 'Vai levar'

Uma declaração do diretor José Boto irritou muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (26). O profissional chegou ao Rubro-Negro nesta temporada e conseguiu títulos importantes.

Em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, Boto enalteceu o ano do Flamengo, afirmou que pretende ficar mais um ano no Brasil e, caso apareça um projeto que lhe agrade, retornar ao Velho Continente.

- Foi perfeito. Ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro é algo que não é normal. Aconteceu duas ou três vezes... Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em voltar para Portugal, pelo menos à Europa, para um projeto que me agrade - comentou José Boto, diretor do Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se irritaram com a declaração do português. Veja os comentários abaixo:

Primeiro ano positivo

Nome de confiança de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, José Boto chegou ao Flamengo no início desta temporada. O nome do dirigente português, inclusive, foi anunciado pelo presidente rubro-negro no dia que ele tomou posse na Gávea.

O contrato de Boto com o Flamengo é válido até o final de dezembro de 2026.

Boto concluiu o seu primeiro ano no Flamengo com contratações de impacto. No total, o clube anunciou sete reforços: Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal, Jorge Carrascal, Saúl Ñiguez e Samuel Lino.

Antes de chegar ao Flamengo, Boto trabalhou no Osijek, da Croácia, no Benfica, de Portugal, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no PAOK, da Grécia. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem pelo clube português, descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.