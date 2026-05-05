Após o sucesso de eventos anteriores na sede histórica, o Fluminense repetirá a dose para o próximo compromisso internacional. O Tricolor anunciou que os torcedores poderão acompanhar a partida contra o Independiente Rivadavia, na próxima quarta-feira (06), às 21h30, em um telão montado na quadra lateral das Laranjeiras. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores.

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Além da transmissão, o evento contará com entretenimento musical: antes de a bola rolar e durante o intervalo, os torcedores poderão curtir um show de pagode com o cantor Sueco.

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Ingressos e check-in

A dinâmica de acesso já foi definida. Para os sócios, a entrada é gratuita, mas é obrigatória a realização do check-in através do site fluminense.futebolcard.com. O acesso ao estádio para este público será realizado exclusivamente via QR Code.

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Para o público em geral e não sócios, os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). As vendas ocorrem pelo mesmo site ou diretamente na portaria da sede, no dia do jogo (quarta-feira), a partir das 19h. Vale ressaltar que os ingressos são limitados e as vendas seguem até o início do segundo tempo, conforme a disponibilidade.

Portões e acesso

Os portões das Laranjeiras serão abertos às 19h. Diferente de outras ocasiões, o acesso para este evento será realizado pela entrada da Rua Álvaro Chaves, nº 41.

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Decisão na Libertadores

O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, mas o clima é de decisão para o Tricolor, o clube só somou um ponto nas três primeiras partidas, e ainda não sabe o que é vencer nessa edição. O duelo pode contra o líder da chave pode ser um ponto de virada de chave para o Fluminense, que ainda sonha com a classificação para o mata-mata.

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentaram no Maracanã pela 2ª rodada da fase de grupos (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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