Fluminense abre venda de ingresso para os dois próximos jogos do Brasileirão
Os dois confrontos serão no Maracanã
O Fluminense iniciou a venda de ingressos para os próximos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. A equipe enfrenta o Vitória no dia 09 de maio (sábado), às 18h, e depois encara o São Paulo no dia 16 de maio (sábado), às 20h30.
Os check-ins para sócios começaram nesta terça-feira (05/05), às 18h, seguindo a ordem de prioridade dos planos. Já a venda para o público geral será aberta na quinta-feira (07/05), às 10h, enquanto a comercialização nos pontos físicos acontece na véspera de cada partida.
O setor mais barato disponível é o Leste Superior, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Já o setor Sul custa R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), enquanto o Oeste tem entradas a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).
Para essas partidas, o acesso ao estádio será obrigatoriamente feito por biometria facial em todos os setores. O cadastro deve ser realizado previamente na plataforma oficial do clube antes da compra ou do check-in.
Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. QUEM AINDA NÃO REALIZOU O CADASTRO DEVERÁ FAZÊ-LO ANTES DO CHECK-IN/COMPRA.
Sócios
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade
Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
A torcida visitante ficará no setor Norte, com ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). O encerramento das vendas online acontece ao fim do primeiro tempo de cada partida:
Fluminense x Vitória: 09/05
Fluminense x São Paulo: 16/05
Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com
Também será obrigatório apresentar o CPF na compra de qualquer tipo de ingresso, além do cadastro do portador. Em casos de meia-entrada, é necessário apresentar documentação comprobatória, e todos os torcedores deverão ter biometria cadastrada para acesso ao estádio.
VALORES
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
- Arquiba Raiz – R$ 36
- Guerreiro Toda Terra – R$ 54
- Guerreiro – R$ 72
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15
- Arquiba Raiz - R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 10
- Guerreiro Toda Terra – R$ 24
- Guerreiro – R$ 32
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35
- Arquiba Raiz – R$ 56
- Guerreiro Toda Terra – R$ 84
- Guerreiro – 112
- Inteira – R$ 140
- Meia-entrada – R$ 70
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700
- Inteira – R$ 700
- Meia-entrada – R$ 387,50
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
Internacional derrotou o Fluminense no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), por 2 a 0, em partida válida pela 14° rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a terceira colocação na tabela, um ponto atrás do rival Flamengo, e sete pontos atrás do líder Palmeiras.
