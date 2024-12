Artur Jorge avalia vitória do Botafogo: ‘Mais épica de uma final de Libertadores’

Em entrevista coletiva, após o título do Botafogo na Libertadores, Artur Jorge classificou a final como "A vitória mais épica de uma final de Libertadores". O Alvinegro venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, neste sábado (30)

- Nesta altura nós temos muito de emoção ainda dentro de cada um de nós. Esta foi uma vitória, diria que épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É para nós um efeito enormíssimo, nós sabemos da responsabilidade que tínhamos, sabemos sempre desde o primeiro minuto daquilo que era as nossas possibilidades de ganhar este troféu. Acreditamos sempre, mesmo com menos um homem. Eu, como técnico, só tenho que me reender a todos estes atletas, só tenho que me reender àquilo que é a qualidade humana, a qualidade futebolística de cada um deles, porque hoje foram uns autênticos animais de competição. Só um time desse, com este espírito, com estas garra, consegue um feito deste. Estou muito feliz por ter conseguido levar um troféu desta dimensão para o Botafogo - disse Artur Jorge.

O português não esqueceu também de agradecer à torcida e dedicar o título aos botafoguenses, que foram maioria no estádio do River Plate. Essa foi a final única com mais público na história da Libertadores, cerca de 71 mil presentes.

- É uma palavra muito especial para a nossa torcida, porque são merecedores daquilo que nós hoje fizemos por eles. É por eles que nós lutamos também, que são uma fonte de energia inesgotável e, portanto, nós estamos muito felizes por eles também, para podermos contribuir e dar uma alegria a quem tanto tem sofrido nos últimos anos.

