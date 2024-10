Narrador aponta jogadores ‘primordiais’ para vitória do Fluminense

Arias comemora seu gol com jogadores Fluminense durante partida contra o Cruzeiro pelo campeonato Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 23:58 • Rio de Janeiro

O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, e saiu da zona de rebaixamento. Após o resultado, o narrador Luiz Felipe Freitas elegeu os jogadores "primordiais" para a conquista dos três pontos.

Na visão do locutor, o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, e os meias-atacantes Ganso e Árias, foram os destaques do time tricolor. Destacamos que os defensores citados foram peças chaves para impedir gols do ataque do time mineiro. Já a dupla de ataque, foi protagonista do único gol da partida.

Além disso, o comunicador ainda afirmou que a equipe do técnico Mano Menezes não fez um bom primeiro tempo. Contudo, conseguiu dar a volta por cima na segunda etapa e garantir o resultado.

- Primeiro tempo de um grandíssimo nada do Fluminense. 45 minutos sem produzir futebol. Só chutão para frente. Cruzeiro esteve muito mais perto de marcar no Maracanã - iniciou o narrador, antes de completar.

- Segundo tempo de mais coragem. Aí vitória veio. Thiago Santos, Fábio, Ganso e Árias foram primordiais pra vitória - concluiu.

Com a vitória contra o Cruzeiro, o Fluminense somou 30 pontos e assumiu a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento. Até o momento, o tricolor está a dois pontos do 15ª colocado, o Vitória, com 28 pontos.