Maiores contratações do Fluminense na história

Facundo Bernal está no top 5 das maiores contratações do Fluminense. (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 22:57 • São Paulo

O Fluminense tem sido um dos clubes mais ativos no mercado de transferências do futebol brasileiro, especialmente nas últimas décadas. Com a ajuda de patrocinadores e, mais recentemente, sua gestão moderna, o clube fez investimentos significativos em jogadores que vieram com a expectativa de elevar o nível da equipe. Ao longo dos anos, o Tricolor das Laranjeiras protagonizou contratações de peso, sempre buscando reforçar seu elenco com atletas de qualidade. A seguir, destacamos as cinco maiores contratações do Fluminense em valores ajustados, destacando o impacto de cada jogador no time.

Top 5 maiores contratações do Fluminense*

1. Thiago Neves – R$ 38,76 milhões (2012)

Thiago Neves foi uma das figuras mais importantes do Fluminense em sua primeira passagem, e em 2012 o clube fez um grande esforço financeiro para repatriá-lo. O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, retornou por R$ 16 milhões, em uma das maiores contratações da história do Tricolor. Neves teve papel crucial em conquistas importantes, como o Campeonato Carioca e o Brasileirão, tornando-se um ídolo da torcida.

2. Rafael Sobis – R$ 32,71 milhões (2012)

Rafael Sobis também faz parte do grupo de maiores contratações do Fluminense. Em 2012, o clube desembolsou R$ 13,5 milhões para tirá-lo do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Sobis teve um papel fundamental nas conquistas do Fluminense e ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como o Brasileirão. Sua contratação, embora cara, foi amplamente justificada pelos resultados que trouxe ao time.

3. Richarlison – R$ 29,17 milhões (2015)

Comprado do América-MG por R$ 14,2 milhões em 2015, Richarlison foi uma das maiores contratações do Fluminense em jogadores jovens. O atacante mostrou seu valor rapidamente, com boas atuações que chamaram a atenção do futebol europeu. Eventualmente, foi vendido para o Watford, da Inglaterra, por um valor significativamente maior, consolidando-se como uma das melhores negociações do clube tanto esportivamente quanto financeiramente.

4. Facundo Bernal – R$ 20,5 milhões (2024)

Uma das maiores contratações do Fluminense ocorreu em 2024, com a chegada do volante uruguaio Facundo Bernal. Vindo do Defensor Sporting, Bernal custou ao clube R$ 20,5 milhões, superando o valor investido no retorno de Thiago Neves em 2012 (em valor total). Bernal chegou com grandes expectativas e é considerado um dos pilares da renovação do meio-campo do Fluminense, com o objetivo de liderar o time em competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

5. David Terans – R$ 14 milhões (2024)

Em 2024, o Fluminense investiu R$ 14 milhões para trazer David Terans, meio-campista que se destacou no Athletico-PR e que estava atuando no Pachuca, do México. Terans chegou ao clube como uma aposta para aumentar a criatividade do meio-campo e dar mais profundidade ao elenco. Seu estilo ofensivo e habilidade para criar jogadas o tornaram uma peça importante para o time, por isso, ele está entre as maiores contratações do Fluminense.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).