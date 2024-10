Ex-treinador do Fluminense, Gama crê na permanência do clube na Série A

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro

Alexandre Gama, ex-treinador do Fluminense, apesar de morar fora do Brasil há muitos anos, segue acompanhando o Brasileirão. Ciente da situação delicada do Tricolor, acredita que o clube possa escapar do rebaixamento. Recheado de jogadores experientes no elenco, como Marcelo, Thiago Silva, Fábio, entre outros, Gama foi perguntado sobre de que maneira esses atletas podem contribuir para o clube.

+Fluminense e Santos empatam no primeiro duelo das semifinais do Brasileirão sub-17

- Quem imaginaria que o campeão da Libertadores no ano passado, hoje estaria nessa situação. O momento é difícil, mas acho que o Fluminense não será rebaixado, tem condições e jogadores para reverter esse momento. A torcida será muito importante nesse momento sempre - afirmou.

Um tema bastante debatido nas últimas semanas aqui no Brasil é o fair-play financeiro. Em alguns países, principalmente na Europa, isso existe, porém, com uma série de regras para não favorecer um time exclusivo. O intuito é fazer com que as competições fiquem mais equilibradas. Com John Textor fazendo altas contratações na temporada pelo Botafogo, o clube vem sendo citado em diversas entrevistas por dirigentes e treinadores sobre esse assunto.

Gama deu sua opinião sobre e explicou a maneira de pensar.

- O Fair-Play financeiro é essencial para garantir uma competição mais equilibrada e saudável, evitando que clubes gastem mais do que podem e caiam em dívidas, mas esse tema é complexo e delicado porque a transparência financeira dos clubes ainda é limitada - concluiu.

Alexandre Gama treinou o Fluminense duas vezes como interino (Foto: Divulgação / Buriram United)