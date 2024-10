Torcedores detonam atuação do Fluminense no primeiro tempo: ‘Pedindo pra tomar gol’

Kauã Elias, jogador do Fluminense, durante partida contra o Cruzeiro no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro

Fluminense e Cruzeiro vão empatando no Maracanã, e os torcedores do Tricolor não estão satisfeitos com a atuação da equipe no primeiro tempo. Veja as reações!

fluminense pedindo pra tomar gol — vit (@martinsvit.bsky.social) 2024-10-04T01:12:42.812Z

Vi 5 minutos do jogo do Fluminense e tirei. Não há possibilidade de gastar a minha folga vendo esse show de horrores. — Alexandre Fernandes (@alexandrebpf.bsky.social) 2024-10-04T01:12:24.861Z

não é possível que o fluminense não esteja jogando de sacanagem — anna (@jisungffc.bsky.social) 2024-10-04T01:12:09.207Z

O Tricolor tem 27 pontos e está na 18ª colocação, com um ponto e um jogo a menos que o Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Tricolor está há três jogos sem vencer no Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 03 de outubro de 2024, às 21h30;

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere;

