Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A Polícia Civil deflagrou a operação VAR, nesta segunda-feira (11), para cumprir 11 mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro. A ação foca em investigar os clubes suspeitos de manipulação de jogos da Série B do Campeonato Carioca. Os investigados são o Duquecaxiense, Belford Roxo, São José, Nova Cidade e o Brasileiro.

Segundo a Polícia, as investigações iniciaram após um pedido formal, feito pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que apontou resultados suspeitos na segunda divisão do Campeonato Carioca.

Um dos jogos que chamou a atenção foi Belford Roxo x Nova Cidade. Na ocasião, os visitantes terminaram o primeiro tempo à frente, com 1x3 no placar. Ao final do jogo, entretanto, os donos da casa conseguiram a virada e o confronto terminou em 5x3 para o Belford Roxo. Outro ponto que chamou a atenção é que, durante esta partida, o número de apostas para esse desfecho cresceu bastante.

Clube se defende das acusações

Em comunicado oficial, o Duquecaxiense Futebol Clube se defendeu das acusações. Confira abaixo a nota completa:

“O clube condena veementemente qualquer ato atentatório à ordem desportiva e reitera seu compromisso com os princípios de fair play e justiça esportiva”, declarou.

“O Duquecaxiense Futebol Clube jamais apoiou, praticou ou compactuou com os fatos que deram origem à sanção de suspensão aplicada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro há 2 anos e confirmada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Lamentamos profundamente que, no curso do processo disciplinar, o presidente do clube não tenha sido ouvido, apesar das reiteradas tentativas do patrono em assegurar essa oitiva.”