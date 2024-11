Torcedores do Sport protestam contra resultados negativos do clube (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 12:44 • Recife (PE)

Torcedores do Sport não gostaram do empate do clube contra a Chapecoense em 1 a 1, pela 36ª rodada Brasileirão Série B. Ao final da partida, rubro-negros protestaram contra o time na área atrás do gol, onde fica o túnel em que os jogadores deixam o campo rumo ao vestiário. A Polícia Militar atuou e fez proteção aos jogadores.

Após o empate, o Sport soma três partidas sem vencer na Série B. Assim, torcedores do clube xingaram os jogadores que deixaram o gramado, além de jogarem objetos em direção aos atletas. O zagueiro Allyson teve que se abaixar para não ser atingido por um dos objetos arremessados. A PM usou spray de pimenta para fazer a dispersão.

O Sport abriu o placar em cima da Chapecoense no início do segundo tempo, com bola na rede de Julián Fernández. Porém, a equipe catarinense empatou aos 39 minutos, em gol marcado por Perotti, o que complicou a situação do time pernambucano rumo ao acesso.

Com o resultado, o Sport está na quarta posição, com 60 pontos, três acima do Ceará, que ainda joga na rodada. Na próxima partida, o Leão enfrenta a Ponte Preta no sábado (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli. O duelo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão Série B, a penúltima partida dos clubes da competição.

