Botafogo inicia venda de ingressos para o jogo com o Bahia
Equipes jogam no Nilton Santos em 1º de outubro
O Botafogo começou a vender nesta segunda-feira (22) os ingressos para o jogo com o Bahia, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida no estádio Nilton Santos acontece na quarta-feira, 1º de outubro, e terá bilhetes promocionais.
Como acontece tradicionalmente, o clube abre a venda de ingressos de forma escalonada. Sócios do Plano Glorioso e Plano Alvinegro podem adquirir a partir desta segunda-feira (22). Os demais precisam aguardar mais um pouco: Plano Preto (23/09, às 12h), Plano Branco (23/09, às 18h), Público Geral (26/09, às 12h), vendas físicas (29/09, às 9h).
A promoção “Inteira Promocional” dará direito ao torcedor do Botafogo a ganhar um bilhete gratuito ao adquirir um ingresso por valor cheio no jogo com o Bahia — ou seja, são dois bilhetes pelo preço de um. Segundo o clube, o torcedor terá um limite de compra de dois ingressos promocionais, totalizando quatro entradas.
Vale lembrar que não há emissão de bilhetes físicos; o acesso a todos os setores do Nilton Santos é feito exclusivamente por biometria facial. Assim, os torcedores precisam ter previamente uma conta na Ingresse e cadastro da biometria facial no site. Quem tem direito à gratuidade também deve fazer o cadastramento — menores de 12 anos são isentos do cadastro.
Veja como adquirir os ingressos para Botafogo x Bahia
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos
Plano Alvinegro - Check-in
Branco: R$ 20
Preto: R$ 20
Alvinegro OFF Rio: Check-in
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos
Plano Alvinegro - Check-in
Branco: 20
Preto: Check-in
Alvinegro OFF Rio: Check-in
OESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos
Plano Alvinegro Check-in
Branco: R$ 20
Preto: R$ 20
Alvinegro OFF Rio: Check-in
NORTE
Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 20
Preto: R$ Check-in
Alvinegro OFF Rio: Grátis - Check-in
PONTOS DE VENDA FÍSICA:
GENERAL SEVERIANO:
29 de setembro - de 9 às 17h
30 de setembro - de 9 às 17h
NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)
29 de setembro - de 9 às 17h
30 de setembro - de 9 às 17h
*No dia de Botafogo x Bahia a venda no Nilton Santos será das 11h às 19h
