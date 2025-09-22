menu hamburguer
Botafogo

Botafogo inicia venda de ingressos para o jogo com o Bahia

Equipes jogam no Nilton Santos em 1º de outubro

Torcida do Botafogo já pode adquirir os ingressos para o jogo com o Bahia
imagem cameraTorcida já pode adquirir os ingressos para o jogo com o Bahia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
14:19
  Matéria
  Mais Notícias

O Botafogo começou a vender nesta segunda-feira (22) os ingressos para o jogo com o Bahia, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida no estádio Nilton Santos acontece na quarta-feira, 1º de outubro, e terá bilhetes promocionais.

Como acontece tradicionalmente, o clube abre a venda de ingressos de forma escalonada. Sócios do Plano Glorioso e Plano Alvinegro podem adquirir a partir desta segunda-feira (22). Os demais precisam aguardar mais um pouco: Plano Preto (23/09, às 12h), Plano Branco (23/09, às 18h), Público Geral (26/09, às 12h), vendas físicas (29/09, às 9h).

A promoção “Inteira Promocional” dará direito ao torcedor do Botafogo a ganhar um bilhete gratuito ao adquirir um ingresso por valor cheio no jogo com o Bahia — ou seja, são dois bilhetes pelo preço de um. Segundo o clube, o torcedor terá um limite de compra de dois ingressos promocionais, totalizando quatro entradas.

Vale lembrar que não há emissão de bilhetes físicos; o acesso a todos os setores do Nilton Santos é feito exclusivamente por biometria facial. Assim, os torcedores precisam ter previamente uma conta na Ingresse e cadastro da biometria facial no site. Quem tem direito à gratuidade também deve fazer o cadastramento — menores de 12 anos são isentos do cadastro.

Botafogo vai encarar o Bahia no Nilton Santos
Botafogo vai encarar o Bahia no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja como adquirir os ingressos para Botafogo x Bahia

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos 
Plano Alvinegro - Check-in 
Branco: R$ 20
Preto: R$ 20
Alvinegro OFF Rio:  Check-in

LESTE SUPERIOR 

Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos  
Plano Alvinegro  -  Check-in
Branco: 20
Preto: Check-in 
Alvinegro OFF Rio: Check-in 

OESTE INFERIOR 

Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos
Plano Alvinegro  Check-in
Branco: R$ 20
Preto: R$ 20
Alvinegro OFF Rio:  Check-in 

NORTE 

Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos 
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in 
Branco: R$ 20
Preto: R$ Check-in 
Alvinegro OFF Rio: Grátis - Check-in 

PONTOS DE VENDA FÍSICA: 

GENERAL SEVERIANO: 

29 de setembro - de 9 às 17h
30 de setembro - de 9 às 17h 

NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)

29 de setembro - de 9 às 17h 
30 de setembro - de 9 às 17h
*No dia de Botafogo x Bahia a venda no Nilton Santos será das 11h às 19h

