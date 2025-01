Namorada de Neymar faz postagem sobre período na Arábia Saudita

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após o anúncio da saída do jogador do Al-Hilal. Em uma postagem na própria conta do Instagram, ela agradeceu o período em que viveu com o companheiro na Arábia Saudita.

A influenciadora está junto com o jogador há mais de dois anos. Durante o período, eles colecionaram idas e vindas na relação, mas seguiram com o relacionamento. Os dois recentemente viraram pais de Mavie, de 1 ano, e aguardam a chegada de uma nova filha.

- Obrigada, Arábia Saudita, pelos momentos incríveis que vivemos aqui! Muito obrigada pelo respeito e carinho com nossa família. Foram meses maravilhosos que ficarão para sempre em nossos corações! - publicou a influenciadora.

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 resolveu, na última segunda-feira (27), os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Após resolver essas questões Neymar deixou a Arábia Saudita para retornar ao Brasil.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira divulgou o acerto com o jogador nesta terça-feira (28), através das redes sociais. Contudo, o clube ainda não oficializou a postagem do mandatário. Detalhes contratuais sobre o acerto também não foram divulgados.

Até o momento, o que se sabe é que o Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade do clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.