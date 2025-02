Band entra na disputa pelos direitos de transmissão de torneio internacional

A Band entrou na disputa dos direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027, que será sediada no Brasil. De acordo com o portal "F5", da "Folha de São Paulo", a emissora ralizou uma proposta à Fifa para poder transmitir a competição

O canal é referência na transmissões da modalidade. Anteriormente, em 2019, o canal transmistiu a Copa do Mundo feminina. Agora, a Band busca renovar o vínculo com a Fifa para retornar a comandar as transmissões do evento.

Apesar do interesse da emissora, a Fifa busca aumentar o alcance do torneio, e por isso, deseja que a transmissão do torneio aconteça em um amplo número de plataformas. Contudo, outras empresas, incluindo Globo, Cazé TV e ESPN, também enviaram propostas à entidade maior do futebol, para poderem transmitir o evento.

A Globo pretende exibir os jogos em seu canal esportivo SporTV e em TV aberta. A Cazé TV, após bons resultados na Copa do Mundo feminina de 2023, planeja continuar seu trabalho em plataformas digitais. A ESPN, que não transmite um Mundial da Fifa desde a Copa masculina de 2014, mostrou renovado interesse pelo futebol feminino, destacando-se pela cobertura consistente da modalidade, incluindo a mesa-redonda semanal "Mina de Passe" e transmissões de torneios femininos europeus.

Copa do Mundo feminina

A Fifa confirmou em dezembro do ano passado as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A competição acontecerá no meio do ano, entre 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, 32 seleções irão participar.

A confirmação das datas veio após a 30ª reunião do Conselho da Fifa, que foi realizada de forma virtual. O encontro também serviu para aprovar as indicações de Portugal, Espanha e Marrocos para sediar a Copa do Mundo Masculina de 2030 — com três jogos inaugurais na Argentina, Paraguai e Uruguai — e de 2034, na Arábia Saudita. A confirmação oficial das sedes, contudo, ainda depende de formalização no Congresso Extraordinário da Fifa.