Memphis Depay abriu o placar na Neo Química Arena, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com poucos minutos de jogo, Rodrigo Garro parte pela ponta esquerda cruzando uma bola no meio da área que, mal rebatida por Zé Ivaldo, do Cruzeiro, deixa Memphis em condição de finalização. O golaço de Depay levou os torcedores do Corinthians a loucura na web.

Confira abaixo a reação dos torcedores;

GOLAÇO DE MEMPHIS DEPAY!



CORINTHIANS 1-0 CRUZEIRO!pic.twitter.com/wgvNMAAZr1 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) November 20, 2024

DEPAY TANQUE DE GUERRA DE ITAQUERA FAZ ELE FAZ ELE FAZ — Mar¢on (@alemao__lucas) November 20, 2024

MEMPHIS DEPAY PERFEITO GOSTOSO LINDO MARAVILHOSO EU TE AMO — Maldonado (@jaozin________) November 20, 2024

APRECIEM MEMPHIS DEPAY

É MUITO CRAQUE, MUITO — joao 𝔰𝔠𝔠𝔭 (@eo_joaovitor) November 20, 2024

simplesmente um GOLAÇO do memphis depay contra o cruzeiro



maluco marcando gol pelo corinthians às 11h da manhã



que espetáculo



pic.twitter.com/dUPFnuyjyI — neto (@netopistola10) November 20, 2024

Depay é muito craque pqp — Little Gui 💎 (@REIFALCE) November 20, 2024

Antes do gol, Depay já havia criado outras duas situações de perigo para o Corinthians. O Timão está vencendo o Cruzeiro por 2 a 0 na Neo Química (jogo em andamento). O segundo gol foi marcado por Yuri Alberto.

Com a vitória parcial, o Corinthians, que a pouco era assombrado pelo fantasma do rebaixamento, dá um enorme salto na tabela e se firma na briga pela classificação para a Libertadores.