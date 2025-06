Palpite Flamengo x Espérance – Mundial de Clubes – 16/06/2025

Flamengo e Espérance se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 22h (horário de Brasília). O Rubro-Negro chega como forte candidato a terminar entre os 2 primeiros colocados no Grupo D, e o Esperánce tenta uma trajetória digna na competição. O local da partida será no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

Mercado: Vencedor na Betboom

As odds foram colhidas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Flamengo x Espérance

De um lado, o Flamengo chega embalado ao Mundial de Clubes após vencer as últimas cinco partidas, incluindo a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza. Do outro, o Espérance sustenta uma invencibilidade de onze jogos e vem de dois títulos recentes: o Campeonato Tunisiano e a Copa da Tunísia.



As duas equipes vivem grande fase, mas a qualidade técnica do elenco Rubro-Negro é bem maior. Com elenco mais qualificado, jogadores experientes e maior regularidade ofensiva, o Flamengo é o favorito aos três pontos na estreia.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Flamengo

Por ter um ataque mais produtivo e encarar um adversário menos qualificado, o palpite Flamengo x Espérance vai para a vitória do clube brasileiro na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.30 na BetBoom

Odds foram consultados em 11/06/2025 e estão sujeitos a alterações.

As últimas notícias do Flamengo

O Flamengo aparece, ao lado do Chelsea, como principal favorito à vaga nas oitavas de final do Mundial pelo Grupo D. A equipe garantiu presença no torneio após conquistar a Libertadores de 2022.

O momento atual do Rubro-Negro é sólido. No Brasileirão, lidera a tabela ao final da 11ª rodada, com 24 pontos somados, resultado de uma campanha com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Antes da estreia no Mundial, aplicou uma goleada por 5 a 0 no Fortaleza, no Maracanã, reforçando a confiança do elenco e a força ofensiva da equipe comandada por Filipe Luís.

As últimas notícias do Espérance

Maior campeão tunisiano da história, o Espérance chega com a expectativa alta para sua 4ª participação em um Mundial, tendo como melhor resultado o quinto lugar.

No novo formato, o grande objetivo do clube é avançar ao mata-mata, mas deve ter enorme dificuldade para pontuar em chave com Chelsea, Flamengo e Los Angeles FC.

Mesmo enfrentando adversários de nível técnico inferior em território nacional, o principal clube da Tunísia chega ao Mundial com uma sequência de onze jogos de invencibilidade.



Onde assistir Flamengo x Espérance?

A partida entre Flamengo e Espérance terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelos streamings da DAZN e Cazé TV, e pelo canal aberto na TV Globo.