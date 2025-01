Namorado de ex-mulher de Hulk defende empresária após casamento polêmico

O casamento de Hulk com Camila Ângelo, realizado na última sexta-feira (3), continua dando o que falar. Após familiares e até mesmo o produtor do evento se manifestarem sobre o casório polêmico, chegou a vez do atual namorado de Iran Ângelo, ex-mulher do atacante e tia da atual esposa, se posicionar nas redes sociais.

Lucas Suassuna compartilhou, nos últimos dias, momentos ao lado de Iran. O rapaz não tem saído do lado da empresária, enquanto a apoia publicamente. Em uma postagem nas redes sociais, ele se declarou para a companheira e afirmou: "Você merece o mundo".

A cerimônia de casamento de Hulk com Camila, sobrinha da ex-mulher, reacendeu a polêmica sobre a união do casal. Iran foi casada com o jogador durante 12 anos e teve três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9.

Briga familiar

O camisa 7 do Atlético-MG vive um relacionamento com a atual esposa desde 2019. Os dois já haviam se casado no civil em 2020 e são pais de Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 6 meses. A relação dividiu a familia Ângelo, de Camila e Iran.

Um dos depoimentos mais impactantes nos dias sobre casamento foi de Rayssa Ângelo, outra tia da noiva. Em uma publicação nas redes sociais, ela chegou a chamar a sobrinha de "Judas" e "traidora" por se relacionar com o ex da irmã.

- É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro, desejar viver a vida de alguém que confiou em você, é um reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade - publicou Rayssa.

Filhos de Hulk ausentes no casório

Enquanto o jogador subia ao altar, na última sexta-feira (3), na Paraíba, Iran curtia um passeio de lancha ao lado do namorado, filho mais velho e outros amigos. A empresária compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu o apoio de Ian, de 14 anos: "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".