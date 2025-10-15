Sport e Ceará empataram em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, do Vozão, e Igor Cariús, do Leão, marcaram os gols na segunda etapa.

Com o resultado, o Sport se manteve na lanterna, com 17 pontos, a 16 pontos do Internacional, primeiro time fora da ZR. O Ceará ficou na 10ª colocação, com 35 pontos, oito pontos atrás do Bahia, último time dentro do G-6.

Como foi o jogo?

Com poucas chances, Sport e Ceará fizeram uma etapa inicial sem emoções. A primeira finalização aconteceu aos 17 minutos, em chute de longe de Galeano, do Vozão, que obrigou Gabriel a fazer uma boa defesa. A resposta do Leão veio com Pedro Augusto, que também arriscou da intermediária para Bruno Ferreira segurar, com 25.

Depois disso, o Sport chegou duas vezes em sequência: chute cruzado de Zé Lucas, que recebeu de Lucas Lima dentro da área e ninguém completou, e com Lucas Cândido, que ajeitou cruzamento, mas arrematou sem direção. E foi só.

Na volta do intervalo, o Ceará conseguiu assustar com Lourenço, novamente em tentativa de fora da área, que Gabriel evitou.

Na volta do intervalo, o Ceará conseguiu assustar com Lourenço, novamente em tentativa de fora da área, que Gabriel evitou. O meia Vina, em batida cruzada, também mandou perto da trave.

O Leão até chegou a marcar com Derik Larcerda, aos 13 minutos, mas a arbitragem anulou o lance por falta no início da jogada. A chance mais inacreditável veio novamente com o atacante do Sport. Romarinho fez boa jogada pela esquerda e chutou cruzado para o goleiro bater roupa, mas Derik Lacerda pegou o rebote e isolou.

A partida, contudo, esquentou na reta final. Com 37, o atacante Pedro Henrique, que tinha entrado fazia poucos minutos, cruzou na medida Pedro Raul finalizar no contrapé do goleiro. 1x0. Quatro minutos depois, Lucas Lima fez cruzamento da direita, e Igor Cariús cabeceou para deixar tudo igual. 1x1.

Partida entre Sport e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O que vem por aí?

O Sport volta a campo contra o Internacional no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já o Ceará recebe o Botafogo no mesmo dia e horário, no Castelão. Os jogos são válidos pela 29ª rodada da Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Igor Cariús 41'/2ºT (Sport); Pedro Raul 37'/2ºT (Ceará);

🟨 Cartões amarelos: Derik Lacerda, Aderlan e Rafael Thyere (Sport); Lucas Mugni (Ceará)

🟥 Cartão vermelho: nenhum

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel Vasconcellos; Aderlan, João Silva (Igor Cariús), Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima; Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho (Barletta).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Lourenço, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul (Richardson) e Fernandinho (Pedro Henrique).