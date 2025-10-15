menu hamburguer
Ex-Ceará e Vila Nova, volante quebra recorde na primeira divisão da Ucrânia

Ex-jogador do Vozão quebra recorde na Ucrânia

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
13:06
Volante Geovane em ação na Premier League Ucraniana (Foto: Divulgação)
O meia Geovane, que no Brasil passou por Ceará, Vila Nova e Paysandu, quebrou o recorde de faltas sofridas durante uma partida da Premier League da Ucrânia, a primeira divisão do país, levando também em consideração a temporada passada. No duelo da 8ª rodada, no último sábado (11), ele foi derrubado nove vezes pelos adversários.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Eu fico muito feliz por ter batido esse recorde. Isso é muito importante. É a primeira vez que estou atuando nesse país e isso mostra que a minha adaptação está sendo muito proveitosa. uEsse número mostra que a gente vem conseguindo desempenhar um bom papel individualmente. Estou buscando ajudar os meus companheiros a puxar o adversário para fazer a marcação em mim e automaticamente dar liberdade para outros companheiros. Espero continuar evoluindo e que a gente possa alcançar os nossos objetivos — disse Geovane.

Volante Geovane, ex-Ceará, em ação na Premier League Ucraniana (Foto: Divulgação)
Geovane teve passagem pelo futebol português

Antes de chegar na Ucrânia, Geovane disputou a temporada 2024/25 pelo Portimonense, de Portugal, e colaborou com quatro assistências, terminando como líder do time. O jogador mora na cidade de Kamianets-Podilskyi, a aproximadamente 360km de Kiev, capital do país.

