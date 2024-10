Qual era o time de Maguila, lenda do boxe brasileiro?

Maguila representou o boxe brasileiro na década de 80 e 90 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 17:18 • Rio de Janeiro

O boxeador, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Maguila", morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24), São Paulo. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística. Saiba com o Lance! para qual time o ex-pugilista torcia.

Qual era o clube de coração de Maguila?

Em vida, Maguila nunca escondeu que o time de coração era o Corinthians. Nas redes sociais, ele constantemente aparecia com uma camisa do clube paulista. Apesar de não ser natural de São Paulo, a relação com o clube paulista aconteceu quando o ex-boxeador trabalhava na cidade como pedreiro.

Maguila era torcedor do Corinthians (Foto: Reprodução)

Em nota oficial, o Corinthians lamentou a morte do fenômeno do boxe nacional. No pronunciamento, o clube paulista classificou o ex-pugilista como um "grande corintiano". Além disso, o time decretou luto em homenagem a perda do atleta.

- Neste momento de luto, o Corinthians se solidariza com os fãs, familiares e amigos de Maguila. Sua paixão pelo boxe e seu amor pelo Timão deixarão saudades imensas em nossos corações - diz parte da nota publicada no site oficial do clube paulista.

Carreira e morte

Nos 17 anos em que lutou, Maguila acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais especiais, encontram-se nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles, brasileiros, Sul-Americanos e o Mundial da WBF (Federação Mundial de Boxe).

A morte aconteceu nesta quinta-feira (24), em São Paulo. O boxeador faleceu aos 66 anos após lutar durante anos contra a doença encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística. A morte do ex-pugilista foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, à TV Record.