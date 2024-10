Maguila passou últimos anos em centro terapêutico e manteve contato com boxe

O ex-pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), em São Paulo, aos 66 anos de idade, após 28 dias internado por causa de um nódulo no pulmão. O lendário boxeador brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também chamada de demência pugilística, doença que foi diagnosticada em 2013. Desde 2017, morava no Centro Terapêutico Anjos de Deus, clínica em Itu, no interior paulista.

Maguila apresentou uma melhora nos últimos anos e vivia bem na clínica, sempre em contato com a modalidade que amava. O ex-lutador fazia sessões de boxe adaptado para ajudar na reabilitação física e mental, que até eram compartilhadas no seu perfil nas redes sociais. Em 2018, o "ge" noticiou que ele solicitou que fosse um colocado um saco de boxe no quarto onde dormia. Além disso, o esportista pedia para rever algumas de suas grandes lutas.

Apesar da evolução, Maguila ainda necessitava de muitos cuidados e tinha a saúde frágil. A família chegou a tentar organizar um evento para celebrar o seu aniversário de 60 anos, mas teve que cancelá-lo quando o ex-lutador pegou um resfriado, que exigiu um longo processo de recuperação.

Ao longo dos anos em que morou no Centro Terapêutico Anjos de Deus, Maguila teve ocasionais conversas com a imprensa, inclusive para falar sobre as suas condições de saúde.

A encefalopatia traumática crônica é uma doença causada por golpes recorrentes na cabeça, que também acometeu nomes como o também pugilista Éder Jofre e o zagueiro Bellini. Os primeiros sintomas de Maguila foram esquecimentos no dia a dia. Por isso, inicialmente, foi erroneamente diagnosticado com Alzheimer. Segundo especialistas, esse foi o motivo para a piora drástica no seu quadro.

Apenas em 2015, o neurologista Renato Anghinah diagnosticou-o com a encefalopatia. Nos últimos anos, o médico recomendou o uso do composto de Canibidiol para auxiliar outros medicamentos. O tratamento apresentou ótimos resultados e foi elogiado por Maguila.

As doenças causadas por impacto constante na cabeça ainda são objeto de estudo da medicina. Por isso, em 2018, Maguila concordou em doar o cérebro para pesquisa da Universidade de São Paulo após sua morte.

Quem foi Maguila?

Nascido em Aracaju, nos 17 anos em que lutou, Maguila acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais especiais, encontram-se nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles, brasileiros, Sul-Americanos e o Mundial da WBF (Federação Mundial de Boxe).