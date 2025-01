Mulher de Luiz Henrique desabafa após ser acusada de interferir no futuro do atleta

Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo, utilizou as redes sociais para expressar sua frustração com as acusações de interferência nas decisões de carreira do marido. O atacante tem encaminhada a saída do clube carioca e está prestes a se transferir para o Zenit, da Rússia.

A situação fez alguns internautas apontarem a esposa como uma das culpadas pela decisão do atleta de deixar o Glorioso. Tammy publicou um vídeo de desabafo sobre os ataques recentes nas redes sociais. Ela afirmou que não interfere nas decisões do companheiro e apontou motivos extracampo para a saída.

- Parem de mandar mensagem falando sobre a vida do Luiz Henrique falando para onde vai, para onde não vai, que estou tirando, que não estou tirando. Luiz Henrique tem as próprias decisões e eu apoio as suas decisões. Não eu sou que coloco ou tiro o Luiz Henrique - iniciou a influenciadora, antes de concluir.

- Por trás de tudo que acontece, tem coisas contratuais que muitos de vocês sabem. Vamos pensar no que vocês mandam ou não mandam, porque vocês não sabem os bastidores. Mais uma vez, eu não opino em nada na vida do trabalho dele. Só para deixar claro para vocês, não me mandem mais mensagens - concluiu.

Luiz Henrique

O mercado da bola do Botafogo tem sido movimentado nos últimos dias. O clube carioca aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, pelo atacante Luiz Henrique e o negócio está próximo de ser concretizado. Os valores da transação podem chegar a 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, pelo camisa 7,que foi o grande destaque da última temporada.

Além do sinal verde do Botafogo, o próprio jogador também não se opôs a uma ida para a Rússia, e as conversas avançaram. Agora, apenas detalhes burocráticos estão entre a concretização da venda do jogador de 25 anos. Além da equipe russa, Luiz Henrique também teve propostas da Fiorentina, da Itália, e de times da Inglaterra, além da opção de se transferir para o Lyon, da França, assim como Thiago Almada.