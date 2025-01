Goleiro do Sampaio Corrêa é expulso contra o Botafogo e web reage: ‘Beira a várzea’

Quem assistiu o primeiro tempo da partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa pela terceira rodada do Campeonato Carioca, não esperava o que estava por vir no segunda etapa. O Glorioso vinha perdendo por 2 a 0 até os minutos finais do duelo, até que um gol e uma expulsão deram a emoção necessária para o confronto deste sábado (18).

Aos 43 minutos do segundo tempo, Ryan, lateral-direito do Sampaio Corrêa, foi expulso depois de uma falta dura revisada pelo VAR. A partir daí, o Botafogo se alçou para o ataque, e deu resultado. Aos 45 minutos, Serafim marcou de cabeça depois de uma escanteio e diminuiu o placar para o Glorioso. Em seguida, foram diversas oportunidades criadas.

Uma delas, foi um contra-ataque em velocidade do atacante Yarlen, que acabou sofrendo uma falta dura do goleiro Zé Carlos. Após nova revisão do árbitro de vídeo, o defensor do Galo foi expulso, e o zagueiro Marreta, precisou assumir o gol nos minutos finais. Porém, mesmo expulso, Zé Carlos, sem camisa, permaneceu em campo para montar a barreira, antes da falta cobrada por Patrick de Paula.

O acontecimento na reta final da partida movimentou as redes sociais e divertiu os torcedores na noite deste sábado. Por fim, menos com dois a menos, o Sampaio Corrêa conseguiu segurar a vantagem no placar, e venceu o Botafogo por 2 a 1, assumindo a quarta posição na tabela. Confira os comentários:

Agora, o Botafogo encara o Volta Redonda na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, em busca dos três pontos para voltar a brigar pela zona de classificação.

