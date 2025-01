Os campeonatos estaduais começam no fim de semana de 11 e 12 de janeiro em boa parte dos estados, dando o pontapé inicial para uma temporada que promete ser ainda mais desafiadora para os clubes brasileiros. Com a pausa para o Mundial de Clubes no meio do ano, o calendário do futebol nacional irá se encerrar apenas em 21 de dezembro. E isso será um problema caso algum clube do País conquiste a Libertadores da América.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

O paradoxo em se ganhar a principal competição do continente é que será preciso encaixar a disputa da Copa Intercontinental no fim do ano. O torneio é tradicionalmente disputado em dezembro — a final de 2024 aconteceu no dia 18. E o Brasileirão deste ano terminará apenas em 21 de dezembro.

A disputa da Intercontinental não está prevista no calendário do futebol brasileiro, que foi divulgado pela CBF em novembro. Há aí uma questão prática, uma vez que não há garantia de que um clube do País conquiste a Libertadores da América deste ano — e reservar oficialmente uma data para o torneio com os campeões continentais pegaria mal, sobretudo entre os demais países que integram a Conmebol.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, contudo, a CBF precisará negociar junto à Fifa um adiamento do torneio caso um brasileiro conquiste a Libertadores. Vale lembrar que, desde 2024, os clubes sul-americanos entram nas quartas de final da competição; assim, serão potenciais três datas a encaixar.

Calendário do futebol terá pausa para o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes 2025, terá a participação de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, e por isso a CBF decidiu interromper o Brasileirão no período reservado para a competição. O torneio acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos

continua após a publicidade

Com isso, o Brasileirão, que começa em 29 de março, entrará em recesso após a 12ª rodada. Os jogadores terão 15 dias de férias em junho, com o restante do descanso sendo concedido após o término do Campeonato Brasileiro.

Essa questão também precisará ser solucionada pelos quatro clubes brasileiros que estarão no Mundial de Clubes 2025.

Além do Mundial, o ano terá cinco datas Fifa, três das quais reservadas para as últimas seis rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou o calendário em novembro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Calendário do futebol brasileiro em 2025:

Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Datas das competições internacionais: