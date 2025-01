Após recusa de medalhão da Globo, Band define substituto de Denílson; veja

A Band começa 2025 com uma novidade no programa "Jogo Aberto" dada a saída de Denílson no fim do ano passado. Sem o ex-jogador, que pediu demissão, a emissora decidiu colocar Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, como comentarista principal da atração.

continua após a publicidade

➡️ Denílson quebra silêncio e revela propostas após saída da Band; confira

Após a saída do pentacampeão, a Band chegou a tentar tirar Paulo Nunes da Globo, mas a emissora carioca conseguiu segurar o ex-atacante. A ideia era ter o ex-centroavante ao lado de Renata Fan pelo jeito descontraído do comentarista, que se assemelha ao de Denílson.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez o último programa ao vivo no dia 20 de dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Globo adquire direitos de torneio com Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG

Denílson chegou a renovar contrato com a Band no início do ano, mas decidiu deixar o canal antes do fim do vínculo, que se encerraria em 2027. No "Jogo das Estrelas", no último dia 28, Denílson afirmou que recebeu "várias" propostas após pedir demissão da emissora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de Denílson como jogador

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo de 2002. O ex-atleta também defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

continua após a publicidade