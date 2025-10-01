Cicinho comenta situação de Filipe Luís no Flamengo: ‘Tem que ser diferente’

O jovem técnico Filipe Luís completou um ano como comandante do time principal do Flamengo, e Cicinho apontou como será o futuro do treinador. O Rubro-Negro vive grande fase e lidera o Campeonato Brasileiro.

Durante o programa "Jogo Aberto", na Band, o ex-jogador Cicinho rasgou elogios ao técnico Filipe Luís, do Flamengo, e o colocou no Atlético de Madrid, na Espanha, para substituir uma eventual saída de Diego Simeone.

- Tem que fazer um contrato vitalício. Parabenizar o Flamengo, que acreditou no Filipe Luís. Ele vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF. O Flamengo deu oportunidade, e ele abraçou com a sabedoria, estudo. O Flamengo viveu um tempo de queimar muitos treinadores. Torcida vaiava e o clube rapidamente corria atrás de outro e mandava embora - começou Cicinho.

- Com o Filipe Luís tem que ser diferente. Pode ser também que não ganhe brasileiro e Libertadores, mas não tem que mandar embora por isso. Acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid depois da saída do Simeone - completou o ex-jogador.

Cicinho comentou futuro de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Reprodução)

Ídolo rubro-negro: Filipe Luís completa um ano como técnico do Flamengo

O técnico Filipe Luís completou nesta terça-feira (30) um ano que está no comando técnico do Flamengo. Ídolo como jogador, o treinador já traça o caminho de triunfos rubro-negros, e tem grande chances de colocar novos troféus rubro-negros na sua prateleira.

A trajetória de Filipe Luís no Flamengo conta com todos os atributos do que é trabalhar em um gigante do futebol nacional. O ex-jogador já lidou com momentos de glórias, com títulos e desempenho vistoso de sua equipe, mas também teve que saber lidar com períodos conturbados, como eliminações e problemas de extracampo.

Assim que pendurou as chuteiras, Filipe Luís, que nunca escondeu o desejo de ser treinador, iniciou a sua caminhada na beira do campo, mas nas categorias de base. Antes de ser "convocado" para substitutir Tite, Filipe treinou as categorias sub-17 e sub-20 do Flamengo. Na segunda, inclusive, conquistou o título mundial (em pleno Maracanã).

Os primeiros meses no time principal do Flamengo foram de glórias. O treinador acumulou os troféus da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Após os triunfos, o Flamengo esbarrou em um cenário complicado na Libertadores. Afinal, precisou definir a vaga às oitavas de final apenas na última rodada, e mesmo assim passou apenas em segundo lugar. Esse foi, sem dúvida, o primeiro cenário delicado que ele encontrou.

Com menos de um ano como treinador no futebol profissional, Filipe Luís treinou o Flamengo no Mundial de Clubes (junho e julho). Foi na competição, aliás, que o técnico viveu um dos grandes momentos no time brasileiro: a vitória diante do Chelsea. O triunfo contra o time inglês fez com que o nome de Filipe ficasse em evidência no futebol europeu.

É possível afirmar que Filipe Luís viveu lados extremos neste um ano no futebol profissional. O treinador precisou administrar crisas externas, como o caso Bruno Henrique (julgado por conta de manipulação em apostas esportivas) e o problema de De La Cruz com o médico Runco. O principal deles, no entanto, foi a situação envolvendo o atacante Pedro.

O camisa 9 do Flamengo ficou abalado por conta de uma exposição de um dos dirigentes do Flamengo, que "o colocou à venda" por 15 milhões de euros (R$ 95 milhões). Na época, o jogador caiu de rendimento nos treinos, e teve a situação citada pelo treinador em coletiva de imprensa.

Filipe Luís foi sincero ao detalhar a situação de Pedro, e criticou, fortamente, o desempenho do atleta durante os treinos. Posteriormente, ambos conversaram e colocaram um ponto final no imbróglio. Atualmente, o atacante é titular na equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís vive grande fase. Líder no Brasileirão, com gordura por conta da vitória contra o Corinthians e tropeço de rivais, o Flamengo também está nas semifinais da Libertadores. Ou seja, tudo indica que o final de ano rubro-negro pode contar com pelo menos um grande motivo para comemorar (quem sabe até dois).