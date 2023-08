O motorista do ônibus que capotou com torcedores do Corinthians e deixou sete vítimas fatais no último domingo (20), na rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, vai responder por lesão corporal e homicídio culposo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (24).