Motivo de Neymar ter deixado Barcelona envolve Messi, revela pai

Em entrevista ao “Jota Jota Podcast”, Neymar pai revelou os detalhes que pesaram na decisão do filho de deixar o Barcelona a caminho do PSG e afirma que a despedida teve relação direta com Messi. A venda de Neymar para o PSG em agosto de 2017, até hoje, é a maior da história do futebol. Os valores giraram em torno de 222 milhões de euros.

Falavam algumas coisas como se fosse para ele ocupar uma vaga que ele não queria, ele não queria tomar o lugar do Messi, não queria ser o cara, 'não quero nada disso, vou para o meu canto, outro lugar'. E não aceitavam. Neymar pai, sobre saída do filho do Barcelona

- Quando ele foi para o PSG, sonho dele, pensamento dele, decisão dele. Ele resolveu mudar. Mas por quê? Na época, era meio estranho... Nós estávamos em uma situação difícil com o Barcelona, porque não sabíamos realmente o que a diretoria pensava - explicou Neymar.

- Os caras dificultaram nossa vida, porque eu queria muito que meu filho ficasse em Barcelona, queria demais. Foi até os últimos dias com a gente fazendo de tudo para ele não sair, e ele saiu. Mesmo apaixonado por aqueles caras, porque ele nunca se colocaria na posição de estrela maior do Barcelona. E ele decidiu, vou para o meu canto. E foi para o PSG - concluiu sobre a transferência de Neymar.

Posteriormente Neymar e Messi jogaram juntos no Barcelona (Foto: Bertrand Guay/AFP)

Pai de Neymar é peça chave nas negociações do filho

Neymar pai é o fundador da NN Consultoria, empresa responsável pela gestão de carreira do jogador e por intermediar contratos de patrocínio. Foi essa conexão que levou ao acordo do Santos com a Blaze, patrocinadora-máster do clube.