Dono de uma das maiores polêmicas fora de campo no mundo do futebol em 2024, Matheus Gonçalves voltou a boca dos fofoqueiros com um novo áudio íntimo vazado. Em outubro deste mesmo ano, Matheus, atacante do Flamengo, já havia se envolvido em outra polêmica quando teve um vídeo íntimo com sua amante em um motel vazado na internet. Ambas as informações foram dadas em primeira mão pelo "Portal Leo Dias".

O novo áudio vazado chamou atenção pelo pedido inusitado que o jogador fez a sua acompanhante.

O que Matheus Gonçalves diz em novo áudio vazado?

Tenta não vir de salto, porque você é grandona. Se vir de salto, tu me passa! Matheus Gonçalves

Mais detalhes sobre o novo caso do jogador

Segundo Leo Dias, a mulher que recebeu este áudio foi mais um caso de infidelidade do jogador. Amanda Barros, sua 'nova amante', é uma influenciadora digital que mantinha contato com o jogador via redes sociais.

Matheus convidou Amanda para um show e, em seguida, os dois foram juntos a um motel. A mulher afirma que não tinha conhecimento do relacionamento de Matheus com sua namorada Duda Britto.

Relembre o antigo caso de vídeo vazado em motel

Manu Soares confirmou os rumores e se identificou como a mulher flagrada em momento íntimo na banheira de um motel com Matheus Gonçalves. Após a polêmica vir a público, a mulher se pronunciou em seu Instagram e detalhou como tudo aconteceu entre ela e o jogador do Flamengo.

"Em janeiro deste ano (2024) eu fui no CT do Flamengo e tirei foto com vários jogadores porque eu sou torcedora e uma delas foi com o Matheus... Eu postei a foto no meu Instagram e marquei ele. Nossa interação começou aí. Em junho começou o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro eu perguntei para o jogador várias vezes se ele namorava e ele me falou com absoluta certeza que era solteiro. Ele disse inclusive que era muito surtado e ciumento para ter um relacionamento. Acabamos ficando."

