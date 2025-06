Mosaico verde na Neo Química viraliza antes de jogo da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, uma iniciativa da torcida brasileira viralizou antes da partida. Trata-se de um mosaico verde escrito "Carletto", em homenagem ao técnico Carlo Ancelotti. O gesto ganhou destaque rapidamente nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Imagens de transmissões da Globo, presente no estádio desde cedo, revelaram a surpresa dos brasileiros. Contudo, a iniciativa ganhou repercussão negativa pelo fato da cor predominante ser verde. A situação não agradou os torcedores do Corinthians, dono do estádio.

Por outro lado, rivais do time paulista aproveitaram o momento para provocar antes da partida da Seleção Brasileira. O impasse referente o verde acontece pelo fato da cor ser associada ao Palmeiras, principal rival do alvinegro. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Seleção Brasileira

A estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira aconteceu na última quinta-feira (5). Na ocasião, a Seleção protagonizou um empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Agora, o compromisso é em solo brasileiro. A Canarinha enfrenta o Paraguai na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso o Brasil vença, irá se aproximar da classificação para o próximo Mundial, marcado para acontecer em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Para conquistar a vaga, o Brasil precisa vencer o confronto contra o Paraguai e torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, que também acontece nesta terça, às 20h (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu. Para carimbar o passaporte, este é o único cenário.