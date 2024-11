Morre Evandro Teixeira, ícone do fotojornalismo brasileiro

Morre Evandro Teixeira, aos 88 anos, ícone do fotojornalismo brasileiro (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 20:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O fotógrafo Evandro Teixeira morreu, aos 88 anos, nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro. Ele enfrentava uma leucemia crônica e estava internado, desde setembro, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade. Conforme divulgou a família, a causa da morte foi uma falência múltipla de órgãos.

➡️Mauro Cezar se revolta com jornalistas ao debater final da Copa do Brasil

➡️Ana Thaís Matos detona declaração de Rodolfo Landim: ‘Desserviço ao futebol’

O ícone do fotojornalismo nasceu no interio da Bahia, em uma cidade chamada Irajuba. Ainda jovem, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Jornal do Brasil por 47 anos. Na empresa, Evandro registrou momentos hitóricos da história do Brasil, principalmente durante a ditadura, na década de 60. Uma de suas imagens mais marcantes é da Passeata dos Cem Mil, em 1968. Ele deixa a esposa Marli, com quem esteve casado por 60 anos, duas filhas, Carina e Adryana, e três netas.

Relação com o esporte

Junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), Evandro esteve presente na cobertura de diversos eventos esportivos. Ele trabalhou nos registros dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e Atenas 2004, além dos jogos Pan-americanos de Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003 e Rio de Janeiro 2007.

Além disso, Evandro também colecionou imagens de momentos marcantes de outros esportes. Com o olhar diferenciado, ele fotografou o antigo piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, o jogador Pelé com a rainha Elizabeth, da Inglaterra, e a festa do título do Brasileirão de 1980 do Flamengo, tendo Zico como destaque. Veja os registros abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Capa do Caderno de Esportes do Jornal do Brasil com foto de Zico por Evandro Teixeira (Reprodução)

Rainha Elizabeth cumprimenta Pelé (foto: Evandro Teixeira)

Foto de Ayrton Senna (foto: Evandro Teixeira)